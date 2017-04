"Gazeta Polska" w najnowszym wydaniu wzywa, żeby powołać przed Trybunał Stanu Donalda Tuska. Stanisław Tyszka powiedział, że gdyby taki wniosek pojawił się w parlamencie, to by za nim głosował w zależności od tego jakie byłoby jego uzasadnienie.

- Donald Tusk jest przede wszystkim odpowiedzialny za zadłużenie Polski, które za jego rządów osiągnęło 1 bln zł i będą je spłacały nasze dzieci i wnuki. Jest odpowiedzialny również za 21 podwyżek podatków, choć obiecał, że ani razu podatków nie podniesie, a jeśli któryś z ministrów to zrobi, to go wyrzuci z rządu –podkreślił Tyszka.

Wicemarszałek Sejmu powiedział również w wypowiedzi dla PR1, że Donald Tusk jest „odpowiedzialny za presję na polskich obywateli, żeby emigrowali i szukali lepszej pracy w państwach, które mają przyjaźniejszy system podatkowy”. - To są problemy zasadnicze - dodał.