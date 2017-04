Rzeczniczka PiS była pytana przez Konrada Piaseckiego w Radiu ZET o to, czy uśmiecha się, oglądając serial satyryczny "Ucho prezesa". Nie odpowiedziała jednak wprost - stwierdziła tylko, że jeśli wiele osób to bawi i wielu ludzi to ogląda, "to dobrze". Stwierdziła jednak, że chciałaby, by zaczęto mówić trochę poważniej, np. o wskaźnikach. Sugerowała, że w serialu przemycanych mogłoby być więcej "treści dobrych dla naszego rządu".

Dopytywana, czy wyobraża sobie serialowego prezesa, który mówi o "wskaźnikach", odparła: O, proszę pana, prezes to jest facet, który po prostu ma tak fenomenalną pamięć, bardzo dobrą strategię i bardzo dobre pomysły.