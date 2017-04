Przewaga, która powinna towarzyszyć osobie broniącej się wymaga zmiany ustawowej - powiedział Ziobro na konferencji prasowej.

Jak poinformował, proponowany przepis dotyczący obrony koniecznej miałby brzmieć: "Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące".

Ta propozycja de facto prowadzi do rozszerzenia rozumienia obrony koniecznej poprzez zagwarantowanie osobie broniącej się - w tych sytuacjach opisanych w przepisie bezkarności - nawet wtedy, gdy doszło po ich stronie do przekroczenia granic obrony koniecznej - dodał minister sprawiedliwości.

Dziś Kodeks karny stanowi, że "nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem". W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia - głosi K.k. Zgodnie z nim, nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Szef MS i prokurator generalny, przedstawiając projekt zmierzający do rozszerzenia prawa do obrony koniecznej, poinformował, że pełne wyniki analizy dot. spraw od 2010 r., będą gotowe "w najbliższych miesiącach".

Są co najmniej dwa przypadki, w których zdecydowałem się wnieść kasację do Sądu Najwyższego po stronie osób broniących się, które zostały skazane w związku z tym, że w sposób skuteczny odparły zamach przestępcy, a jednak mimo to sądy uznały, że dopuściły się przekroczenia granicy obrony koniecznej i zdecydowały się zastosować wobec nich sankcje karne - powiedział Ziobro na konferencji prasowej.

Nie zgadzam się z takim rozumieniem i taką interpretacją prawa i w każdym wypadku, w którym uznam, że doszło do przekroczenia przez sądy granic interpretacji obrony koniecznej, będę domagał się zmiany takiego stanu rzeczy kierując kasację do Sądu Najwyższego na korzyść osób broniących się - dodał minister.

Poinformował, że zamierza wydać wytyczne dla prokuratorów. - Zobowiąże ich do tego, aby w określony sposób, czyli przychylnie dla osoby broniącej się, interpretowali zasady przekroczenia obrony koniecznej oraz ewentualnie, czy to przekroczenie miało charakter rażący czy nie - powiedział Ziobro.

Według Ziobry istnieje realna szansa, aby przepis ws. granic obrony koniecznej wszedł w życie w perspektywie kilku miesięcy. - Mam nadzieję, że ta zmiana wejdzie w życie w perspektywie kilku miesięcy, jeśli przekonam do tej propozycji swoje koleżanki i kolegów z rządu, a następnie z koalicji, która stanowi większość w parlamencie. To warunek konieczny, bez niego nie da się tej zmiany przeprowadzić - powiedział.