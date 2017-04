O wycofaniu projektu ustawy metropolitalnej poinformował w piątek poseł PiS Jacek Sasin. Zapowiedział, że jeszcze w piątek pismo ws. wycofania projektu zostanie skierowane do marszałka Sejmu. Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja, a dobrą drogą byłby w przyszłości projekt rządowy.

Szef klubu PO Sławomir Neumann wyraził na konferencji prasowej w Sejmie zadowolenie z decyzji o wycofaniu projektu ustawy, złożył gratulacje samorządowcom i mieszkańcom gmin.

Wygraliśmy pierwszą bitwę. Oczywiście to jest tylko pierwsza bitwa i nie możemy stracić czujności, bo PiS nie wycofuje się z pomysłu, wycofuje się z tej ustawy. To jest dobry dzień, ale nie łudźmy się - to nie jest wygrana wojna, to jest tylko pierwsza bitwa, którą wygrały samorządy - powiedział Neumann.

Będziemy dalej pilnować tego porządku, który udało nam się obronić, ale nie wierzymy i nie będziemy wierzyć PiS-owi, bo w Senacie trwają prace i analizy dotyczące podziału Mazowsza, nowego wydzielenia Warszawy i okolic, więc to nie jest pomysł, który został odłożony na półkę, on cały czas w głowach posłów PiS jest - dodał poseł.

Obok Neumanna na konferencji wystąpili rzecznik PO Jan Grabiec, szef stołecznej Platformy Marcin Kierwiński, wiceprezydent stolicy Michał Olszewski i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. Olszewski powiedział, że cieszy go, iż znikło bezpośrednie zagrożenie wprowadzenia projektu ustawy, podczas któregoś z nocnych posiedzeń Sejmu. Tego najbardziej się obawialiśmy - dodał.

Projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy trafił do Sejmu pod koniec stycznia. Zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. 26 marca w gminie Legionowo zorganizowano referendum, w którym 94,27 proc. mieszkańców, którzy wzięli w nim udział, opowiedziało się przeciwko przyłączeniu Legionowa do metropolii warszawskiej. Referenda organizują kolejne podwarszawskie gminy.