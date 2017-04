Sprawa ma związek z zamieszczeniem na koncie Szonert-Biniendy w serwisie społecznościowym zdjęcia przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS.

Jak podkreślało MSZ, "treści publikowane przez Konsul na jej prywatnych kontach w mediach społ. przed otwarciem konsulatu honorowego wyrażają jej prywatne poglądy". W nocy czasu polskiego resort wydał komunikat, w którym poinformował, że Maria Szonert-Binienda oddała się do dyspozycji Witolda Waszczykowskiego.

"Jednocześnie p. Szonert-Binienda zadeklarowała, że w przypadku dalszej możliwości pełnienia funkcji konsula honorowego całkowicie zawiesi swoją dotychczasową działalność polityczną i publicystyczną w mediach społecznościowych" - podało biura rzecznika prasowego MSZ.

2/2 Treści publikowane przez Konsul na jej pryw.kontach w mediach społ. przed otwarciem konsulatu hon. wyrażają jej prywatne poglądy. — MSZ RP🇵🇱 (@MSZ_RP) 28 kwietnia 2017

Zdjęcie oburzyło użytkowników Twittera. Szef klubu PO Sławomir Neumann napisał: "Po takim wpisie @MSZ_RP powinno odwołać p.Szonert z f-cji konsula! Takie coś to podłość albo idiotyzm! Jedno i drugie kompromituje Polskę". Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej napisała, że czeka na zdecydowane działanie MSZ w sprawie Pani Szonert-Biniendy. "To bardzo niskie standardy" - dodała. Zwróciła się też z pismem do MSZ w sprawie konsul honorowej.