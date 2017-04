Były wicepremier i minister gospodarki pozwolił sobie m.in. na komentarz w sprawie wpisów Marii Szonert-Biniendy w mediach społecznościowych - konsul honorowa RP w Ohio zamieściła na swoim profilu fotomontaż przedstawiający Donalda Tuska w mundurze SS. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>

Piechociński zareagował na wpis swego byłego kolegi z rządu, Tomasza Siemoniaka, który z kolei odniósł się do stanowiska MSZ w tej sprawie. Pozwolił sobie przy tym na pewną poufałość, nazywając ministra spraw zagranicznych "Waszczem":

@TomaszSiemoniak @szejnfeld czyli czekamy na fotki Waszcza w mundurze czekisty? CHORE — Janusz Piechociński (@Piechocinski) 29 April 2017

Janusz Piechociński skomentował także szeroko komentowany na Twitterze konflikt między środowiskiem "Gazety Polskiej" a tygodnika "wSieci" braci Karnowskich. Tu z kolei nawiązał do Bartłomieja Misiewicza:

A to przykładowy wpis byłego wicepremiera, do których przyzwyczaił śledzących go użytkowników Twittera: