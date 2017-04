- Nasz rząd stawia na realne działania, które mają wspierać Polonię. Nie opowiadamy, co będziemy robili, ale robimy. Chcemy, poprzez szereg ustaw zachęcić naszych rodaków, którzy wyjechali za granicę, by wrócili. Stąd szereg ustaw m.in. programy "Rodzina 500 Plus" czy "Mieszkanie plus". To realne działania - wskazał wiceminister spraw zagranicznych.

Mówiąc o "dziurze demograficznej" Dziedziczak powiedział, że kraje Zachodu rozwiązywały ten problem (dziury demograficznej-PAP) zapraszając do swoich krajów islamistów i imigrantów (...), my ich nie chcemy i oni nie chcą do nas przyjeżdżać.

Dziedziczak podkreślił również, że poprzedni rząd PO-PSL zaprzepaścił szansę na pomoc Polakom w okresie wyżu demograficznego. - To może być ich największy grzech. Przez to w kolejnych latach powstanie dziura demograficzna, bo, mówiąc wprost, urodziło się za mało dzieci. Ludzie bali się mieć trójkę czy czwórkę dzieci, bo państwo nie stosowało żadnych zachęt, żeby zwiększać dzietność - dodał.

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić ten trend i wspierać polską rodzinę.

Wiceminister spraw zagranicznych był gościem XX Forum Polonijnego "Wspólnie odpowiedzialni za Polskę" pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wygłosił referat pt. "Promocja edukacji polskiej za granicami kraju".