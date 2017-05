Do zgrzytu między Czarzastym a Zawiszą doszło na scenie podczas obchodów Święta Pracy.

- Ja się z panem Czarzastym przywitałam na dole. To, co próbował pan Czarzasty na mnie wymusić, to jest gest polityczny, na który ja się nie zgadzam – powiedziała w "Faktach po Faktach" Marcelina Zawisza z Partii Razem.