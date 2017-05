Z kwietniowego raportu firmy doradczej PwC "Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE" wynika - czytamy w "GPC" - że pod względem świadczeń rodzinnych Polska znajduje się coraz wyżej w unijnych statystykach. Średnia świadczeń rodzinnych w 28 krajach UE wynosi obecnie ok. 9806 zł rocznie. Aż 18 państw nie osiąga tej kwoty. W Polsce suma ulg i dodatków dla statystycznej rodziny 2+2 sięga 8222 zł.

Daje to 13. miejsce w zestawieniu i awans aż o 11 pozycji w porównaniu z 2015 r. Taki skok był możliwy dzięki programowi Rodzina 500 plus oraz wypłacaniu od stycznia 2016 r. przez 12 miesięcy po 1000 zł dla każdej matki, niezależnie od tego, czy wcześniej pracowała - zaznaczono w artykule.

Obecnie dochody z gospodarstw domowych z trojgiem lub większą liczbą dzieci są w Polsce bliskie tym we Włoszech oraz w Hiszpanii - szacuje cytowany przez gazetę Marcin Lipka, główny analityk jednego z portali finansowych. Przypomina, że w 2005 r. mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji członka rodziny wielodzietnej wynosiła nieco ponad 3 tys. euro (liczone przez Eurostat według lokalnego parytetu siły nabywczej PPS). Był to trzeci od końca wynik w ówczesnej Unii, po Litwie i Łotwie.

Zdaniem Lipki przy uwzględnieniu wpływu programu Rodzina 500 plus dochód polskich rodzin wynosi obecnie 10,5 tys. euro PPS. Jest większy niż w Portugalii (8 tys. euro PPS), Estonii (9,1 tys. euro PPS), a także w Czechach (10,3 tys. euro PPS). U rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci do dyspozycji jest niemal taki sam jak tych zamieszkujących Włochy (10, 7 tys. euro PPS) - wskazuje "Gazeta Polska Codziennie".