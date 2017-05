Kwestii przyjęcia imigrantów do Polski dotyczyło jedno z ubiegłotygodniowych pytań rzeczniczki PiS Beaty Mazurek do polityków PO.

O tę sprawę Schetyna został zapytany we wtorek przez dziennikarza TVP Info. Pytanie brzmiało, czy jest za przyjęciem uchodźców do Polski. Nie, jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski - odpowiedział szef Platformy.

Dopytywany czy jest to oficjalne stanowisko Platformy, że nie przyjmujemy uchodźców, lider PO odparł: tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców.

Nagranie tej rozmowy z szefem PO, TVP Info umieściła na swym profilu na twitterze. W komentarzu do tego nagrania rzecznik PO Jan Grabiec napisał na twitterze m.in.: "Tak ma wyglądać rozmowa @pisorgpl z opozycją? Politycy PiS wysyłają "dziennikarzy" bo boją się prawdziwej debaty. Odwagi! #WzywamyDoDebaty".

- To oficjalne stanowisko PO, że "nie przyjmujemy uchodźców"? @SchetynadlaPO: Tak, tak. PO nie jest za przyjęciem uchodźców#wieszwiecej pic.twitter.com/zyTbWtJwI7 — TVP Info (@tvp_info) 9 maja 2017

Wcześniej na konferencji prasowej we wtorek Schetyna odnosząc się do sprawy przyjęcia imigrantów ocenił, że "nie ma żadnych decyzji, które wymagają natychmiastowych decyzji". Jest pytanie, czy będziemy uczestniczyć w rozmowie na temat solidarnego działania Unii Europejskiej w tej kwestii - dodał Schetyna.

Jest pytanie, czy rząd PiS będzie angażował się w pomoc dla obozów uchodźczych w Libanie, Jordanii i w Turcji, jest pytanie czy podejmie współpracę z UE, czy będzie realizował oczekiwania finansowania procesu wyjazdu, czy odsyłania nielegalnych imigrantów do krajów ich zamieszkania. To są pytania, które ja dzisiaj zadaję premier Szydło - mówił Schetyna.

W 2015 roku rząd Ewy Kopacz zaakceptował unijną decyzję o podziale uchodźców, docierających do Europy. Ogólnie rozdzielonych miało zostać 120 tys. osób. Polsce miało przypaść ponad 6 tys. uchodźców.