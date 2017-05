Platforma zaproponowała Pis debatę programową we wtorek. Jednak na temat programu PO w konkretnych sprawach – przyszłość programu 500 plus, podwyższenie wieku emerytalnego i płacy minimalnej oraz losy CBA i IPN – politycy nie chcieli się jasno deklarować i odpowiadali wykrętnie. Przedstawiciele PiS kpili, że to ze strachu przed spadkami w sondażach, nieuniknionymi gdy Platforma ujawni swoje niepopularne propozycje.

Oliwy do ognia dolał sam szef PO Grzegorz Schetyna. Spytany przez TVP Info o imigrantów, rzucił: - Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców, Jestem za tym by nie przyjeżdżali.

To zdumiewająca wolta wobec wcześniejszego stanowiska PO. W 2015 r. rząd Ewy Kopacz deklarował pełną zgodę na przyjmowanie kwot uchodźców wyznaczonych przez UE. Do Polski miało ich trafić ok. 6 tys.

Diametralna zmiana stanowiska wobec uchodźców i mętne odpowiedzi co do innych punktów programu PO wywołały wczoraj zdumienie i krytykę nawet ze strony sojuszników z PSL i Nowoczesnej. Dłużej Platforma milczeć nie mogła. Dlatego Grzegorz Schetyna zzdecydował się wczoraj wystąpić z konkretami – żeby wyborcy dowiedzieli się, czego właściwie mog się spodziewać po Platformie. I żeby wytrącić PiS argument, że PO po powrocie do władzy zlikwiduje lub ograniczy popularne programy.

Schetyna zapowiedział, że:

500 plus. PO zachowa program a nawet rozszerzy go tak by wypłaty dostawały rodziny z jednym dzieckiem. B edzie jednak warunek: jedno z rodziców musi pracować lub aktywnie szukać pracy.

Wiek emerytalny. – Nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko żeby Polacy mogli pracować dłużej na wyższe emerytury. Zachętą będzie 13 emerytura – oświadczył Schetyna.

IPN. Zostanie zlikwidowany. Jego obowiązki i 289 mln budżetu mają zostać podzielone miedzy Polską Akademię Nauk, Prokuraturę Generalną i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którą PO chce reaktywować.

CBA. Do likwidacji, bo według Schetyny dziś to głównie policja polityczna wykorzystywana do walki z opozycją. Obowiązki i budżet CBA Platforma chce podzielić między Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji, która ma nadzorować walkę z korupcją.

Uchodźcy. – Nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów. Polska będzie angażowała się w pomoc humanitarną dla uchodźców – oświadczył Schetyna. Co to właściwie znaczy? I skąd tak diametralna zmiana wobec poliityki rządu PO, który w 2015 r. deklarował że przyjmie każdą liczbę uchodźców wyznaczoną przez UE?

Schetyna kluczył: - Stanowisko rządu Ewy Kopacz było efektem bardzo trudnej sytuacji: ponad milion uchodźców wkroczyło w granice Europy i trzeba było im pomóc. Dziś tego problemu nie ma, nikt nie oczekuje od Polski przyjmowania kwot uchodźców. Ale problem może się znów pojawić i Polska musi być aktywna w przygotowywaniu nowych rozwiązań na forum Rady Europy. Tymczasem pozycja rządu Beaty Szydło jest żadna i może niie odegrać żadnej roli w tych negocjacjach. My chcemy, by głos Polski był uwzględniony – mówił Schetyny.

PO oczekuje, że PiS do piątku do godz. 10 przyjmie lub odrzuci propozycję debaty programowej i wyznaczy polityków do poszczególnych zagadnień.