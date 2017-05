Platforma zaproponowała PiS debatę programową we wtorek. Jednak na temat programu w konkretnych sprawach milczała. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek postawiła więc warunki – PO ma ujawnić swoje zamiary wobec programu 500 plus, wieku emerytalnego i płacy minimalnej oraz CBA i IPN.

Szef PO Grzegorz Schetyna zaczął od uchodźców. Spytany we wtorek przez TVP Info o imigrantów, rzucił niespodziewanie: - Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Jestem za tym, by nie przyjeżdżali.

W 2015 r. rząd Ewy Kopacz deklarował pełną zgodę na przyjmowanie kwot uchodźców wyznaczonych przez UE. Do Polski miało ich trafić co najmniej 6 tys.

Deklaracja szefa PO wywołała wczoraj zdumienie i krytykę niektórych polityków: - Nie zgadzam się z tym. Choć jestem niewierzący, w kwestii uchodźców popieram stanowisko papieża. Katolicki kraj powinien przyjmować potrzebujących - mówił we wtorek w programie Gość Wydarzeń w Polsat News b. premier Włodzimierz Cimoszewicz.

psav linki wyróżnione

Dziś Schetyna przeciął wątpliwości i konkretnie odpowiedział na pytania PiS. Zapowiedział, że:

500 plus. PO zachowa program, a nawet rozszerzy go tak, by wypłaty dostawały rodziny z jednym dzieckiem. Będzie jednak warunek: jedno z rodziców musi pracować lub aktywnie szukać pracy. - To jest program, który musi walczyć o skuteczną demografię, o to, żeby pierwsze dziecko w rodzinie pojawiało się szybciej niż dzisiaj, o zakładanie rodzin i o aktywność zawodową - mówił przewodniczący PO.

Wiek emerytalny. – Nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko, żeby Polacy mogli pracować dłużej na wyższe emerytury. Zachętą będzie 13 emerytura – oświadczył Schetyna.

IPN. Zostanie zlikwidowany. Jego obowiązki i 289 mln budżetu mają zostać podzielone miedzy Polską Akademię Nauk, Prokuraturę Generalną i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którą PO chce reaktywować.

CBA. Do likwidacji, bo według Schetyny dziś to głównie policja polityczna wykorzystywana do walki z opozycją. Obowiązki i budżet CBA Platforma chce podzielić między Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji, która ma nadzorować walkę z korupcją.

Uchodźcy. – Nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów. Polska będzie angażowała się w pomoc humanitarną dla uchodźców – oświadczył Schetyna.

Skąd tak diametralna zmiana wobec polityki rządu PO, który w 2015 r. deklarował, że przyjmie każdą liczbę uchodźców wyznaczoną przez UE? Schetyna: - Stanowisko rządu Ewy Kopacz było efektem bardzo trudnej sytuacji: ponad milion uchodźców wkroczyło w granice Europy i trzeba było im pomóc. Dziś tego problemu nie ma, nikt nie oczekuje od Polski przyjmowania kwot uchodźców. Ale problem może się znów pojawić i Polska musi być aktywna w przygotowywaniu nowych rozwiązań na forum Rady Europy. Tymczasem pozycja rządu Beaty Szydło jest żadna i może nie odegrać żadnej roli w tych negocjacjach. My chcemy, by głos Polski był uwzględniony – mówił szef PO.

PO oczekuje, że PiS do piątku do godz. 10 przyjmie lub odrzuci propozycję debaty programowej i wyznaczy polityków do poszczególnych zagadnień.