Jeśli pilotaż wypadnie pomyślnie, to - zgodnie z harmonogramem - nowe narzędzie będzie dostępne w całym kraju już w lipcu, głosi komunikat resortu na stronie www. Co to będzie oznaczać w praktyce? I co dokładnie zakłada sztandarowy projekt Anny Streżyńskiej?

"By skorzystać z mDokumentów wystarczy podać zamiennie PESEL lub numer telefonu. Po wprowadzeniu tego numeru przez urzędnika system wysyłałby sms z hasłem na numer telefonu obywatela. Urzędnik, wpisując prawidłowe hasło, otrzymałby dostęp do danych obywatela", można także przeczytać.

W pierwszej kolejności w tej formie udostępniony zostanie dowód osobisty. W następnych etapach realizacji projektu mDokumenty obejmą także prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta, później ubezpieczenie OC. Z czasem mDokumenty będą mogły pełnić funkcję elektronicznej legitymacji studenckiej czy potwierdzać wykształcenie. źródło: ministerstwo cyfryzacji