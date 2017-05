Sprawa prowadzonej wobec Polski przez Komisję Europejską procedury ochrony praworządności ma trafić we wtorek 16 maja na posiedzenie unijnej Rady ds. ogólnych, czyli posiedzenie ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie. Informacje w tej sprawie ma przedstawić KE, która sama według informacji PAP domagała się, by wprowadzić ten punkt do porządku obrad.

Szef MSZ Witold Waszczykowski był pytany w środę przez sejmowych dziennikarzy o nieoficjalne doniesienia, według których w Brukseli powstał projekt dokumentu przygotowany przez Fransa Timmermansa, wzywającego KE do zastosowania wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.

Według Waszczykowskiego jest "tylko krótki raport pana Timmermansa". Jak poinformował, polski rząd dostał dokument, który wiceszef Komisji chce złożyć Radzie ds. ogólnych we wtorek. My na ten raport odpowiemy dlatego, że on jest stronniczy - powiedział szef MSZ.

Dopytywany, kiedy strona polska przedstawi tę odpowiedź, dodał, że zrobi to we wtorek w Brukseli.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański mówił niedawno, że nie sądzi, by "ta sprawa znalazła jakiś konkluzywny finał na Radzie ds. ogólnych". Jak podkreślił, "każdy może przedstawiać jakiekolwiek głosy, jakiekolwiek informacje w tym punkcie porządku obrad". Jeśli jest taka pilna potrzeba i taka konieczność, przynajmniej ze strony Komisji Europejskiej, żeby o tej sprawie rozmawiać na poziomie Rady ds. ogólnych, to jesteśmy na to gotowi - powiedział Szymański.

Od stycznia 2016 roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2016 roku wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała rekomendacje, zalecając rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków TK i zastosowanie się do nich.

Po kolejnej wymianie pism polski rząd w odpowiedzi wysłanej do Brukseli w lutym oświadczył, że przyjęte przez polski parlament zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego są zgodne ze standardami europejskimi. Według MSZ przyjęte ustawy "w sposób kompleksowy i ostateczny" regulują problematykę ustroju i funkcjonowania TK, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką.

Art. 7 pozwala na nałożenie w ostateczności sankcji na kraj naruszający zasady demokracji i rządów prawa. Do podjęcia takiej decyzji jest potrzebna jednomyślność przywódców państw UE, której w Radzie Europejskiej nie ma.