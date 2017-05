Czwartkowy Nasz Dziennik opublikował artykuł-komentarz o. Tadeusza Rydzyka w sprawie finansowania Radia Maryja.

Od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach (...) także na scenie politycznej - wypowiedzi, twierdzenia wypowiadane szczególnie przez działaczy PO i Nowoczesnej, że obecny rząd płaci na Radio Maryja - czytamy w artykule-komunikacie o. Rydzyka. - Ostatnio lider tzw. partii Nowoczesna Ryszard Petru powiedział: "Trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja".

Oczywiście jest to bezwstydne kłamanie - pisze o. Rydzyk. I dodaje: Radio Maryja, jak wiemy, od samego początku - i to jest nawet do skontrolowania - jest utrzymywane przez jego słuchaczy. Ludzi rozumiejących powagę ewangelizacji Polski i świata, wiedzących, jak ważne są media katolickie, i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych.

Jeśli przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcom można powierzać losy Ojczyzny? - pyta o. Rydzyk. Jednocześnie apeluje: Ne miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi, módlmy się za nich, ale miejmy niechęć do zła. Trzeba rozróżniać człowieka od zła, człowiekowi pomagać podnieść się, ale zła nie tolerować.