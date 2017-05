- Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna we wtorek dziennikarzowi TVP Info. - Jestem za tym, by nie przyjeżdżali do Polski - dodał.

Ta wypowiedź wywołała polityczną burzę i rozgrzała Twitter. - Chyba za dobrze szło w sondażach i się Schet rozluźnił. Takich rzeczy się nie robi w wadze ciężkiej. W trzeciej zaledwie rundzie – napisał politolog Marek Migalski.

Co ciekawe, ten wpisał został polubiony przez oficjalny profil twitterowy Donalda Tuska.

Donald Tusk polubił wpis Migalskiego / Twitter

W środę szef PO tłumaczył swoją wtorkową wypowiedź. - Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził, (...) nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów"- powiedział Schetyna na konferencji prasowej w Sejmie.