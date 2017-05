- Gdyby wybory odbyły się na początku maja, to PiS uzyskałby poparcie na poziomie 34,7 proc. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca – czytamy w Onecie.

Drugie miejsce zajęłaby Platforma Obywatelska z wynikiem 31,2 proc.

Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko dwa ugrupowania: Kukiz’15 – poparcie 10,1 proc. oraz SLD – 5,1 proc. Poza parlamentem znalazłyby się Nowoczesna, PSL i Partia Razem.