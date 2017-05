Komentując sobotnie wypowiedzi szefa PO Grzegorza Schetyny, który mówił o potrzebie likwidacji CBA, Żaryn powiedział PAP: Zapowiedź likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego i oskarżenia, jakie pod adresem tej służby formułują politycy Platformy Obywatelskiej, są krzywdzące i niezrozumiałe.

Zaznaczył, że CBA pokazuje swoją przydatność od ponad 10 lat. Przypomniał, że biuro funkcjonowało również przez 8 lat rządów PO-PSL. Służba ta w sposób niezwykle skuteczny dba o polski majątek narodowy, wolną od raka korupcji i nadużyć gospodarkę.

Żaryn zwrócił uwagę, że w 2016 roku dzięki CBA udało się ujawnić szkody Skarbu Państwa na sumę niemal 600 mln złotych. Wymienił, że CBA wykryło działania korupcyjne dotyczące w sumie ponad 25 mln złotych wręczanych korzyści majątkowych. Poza tym - jak podał - dzięki współpracy z CBA i uwzględnieniu rekomendacji biura, ZUS w budżecie przeznaczonym na informatyzację zaoszczędził co najmniej 300 mln zł, zaś NFZ 120 mln zł. W 2016 roku w wyniku działań CBA 479 podejrzanym przedstawiono 1275 zarzutów. Biuro przeprowadziło także 91 szkoleń antykorupcyjnych dla ponad 4 tys. urzędników - podsumował rzecznik.

Te fakty - ale i ostatnie zatrzymania realizowane choćby w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji - pokazują, jak wielkie korzyści z działania CBA płyną dla Polaków i Polski. Działania CBA są godne pochwały, o czym przekonane jest polskie społeczeństwo. W rankingu zaufania CBOS CBA zyskało rekordowe wyniki. Rośnie również pozycja Polski w rankingach dot. walki z korupcją - powiedział.

Według niego na skutecznych działaniach Biura zyskują Polacy i polska gospodarka. Atak na tę instytucję, prowadzony przez Platformę Obywatelską, jest bezzasadny i upolitycznia działania prowadzone przez CBA - zaznaczył.

W sobotę w Krakowie szef PO Grzegorz Schetyna mówił o tym, że Platforma chce likwidacji CBA i chciałaby podzielić kompetencje biura pomiędzy Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji.

Lider PO pytany przez dziennikarzy, skąd się wzięły pomysły Platformy na likwidację IPN i CBA, powiedział: CBA powoływaliśmy w 2006 roku, aby skutecznie walczyło z korupcją. Dziś mamy takie wrażenie, że to ma być miecz na opozycję polityczną, samorządowców, którzy nie chcą współpracować z partią rządzącą. Według niego to policja powinna koordynować skuteczną walkę z korupcją. Natomiast zdaniem Schetyny CBA to dziś policja polityczna.