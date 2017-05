Głosowanie na PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem) zadeklarowało prawie dwie piąte wybierających się do urn - 39 proc., co oznacza, że notowania tej partii poprawiły się o 2 punkty proc. w porównaniu do badania z kwietnia.

Poparcie dla PO, na którą głos oddałoby 26 proc. ankietowanych, nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na trzecim miejscu rankingu znalazł się ruch Kukiz’15, poparcie dla którego wyniosło 7 proc. – o 2 punkty proc. mniej niż w zeszłym miesiącu.

Według sondażu do Sejmu weszłaby jeszcze Nowoczesna z 5 proc. poparciem, co oznacza, że notowania tej partii nie zmieniły się w stosunku do badania z kwietnia.

Poniżej progu wyborczego plasują się wyniki PSL i SLD mających wśród potencjalnych głosujących po 4 proc. sympatyków. W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania obu partii nie zmieniły się.

Tak jak w kwietniu po 2 proc. badanych deklaruje chęć głosowania na Partię Razem oraz ugrupowanie Wolność Janusza Korwin Mikkego. Swoich zwolenników znalazło także debiutujące w tym miesiącu na liście CBOS ugrupowanie Wolni i Solidarni Kornela Morawickiego - z 1 proc. poparciem.

Tak jak przed miesiącem 10 proc. ankietowanych deklarujących udział w wyborach nie wie, na którą partię oddałby swój głos.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie maja, udział w nich chciałoby wziąć 67 proc. uprawnionych do głosowania - tyle samo, ile w zeszłym miesiącu. Uczestnictwo w ewentualnych wyborach wyklucza niespełna jedna piąta uprawnionych do głosowania - 19 proc., a 14 proc. nie jest pewne, czy poszłoby na wybory.