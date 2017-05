Obecne oceny działalności Sejmu są najlepsze od czasu kryzysu parlamentarnego, który dosyć wyraźnie przyczynił się do wzrostu krytycyzmu w jego postrzeganiu - podkreśla CBOS.

Z sondażu CBOS wynika, że prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 53 proc. (od kwietnia spadek o 3 punkty procentowe); niezadowolenie z prezydenta deklaruje 38 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

Jak podkreśla CBOS zadowolenie z działalności Andrzeja Dudy częściej wyrażają najmłodsi i najstarsi ankietowani, mieszkańcy wsi oraz mniejszych miejscowości, respondenci gorzej wykształceni, z gospodarstw domowych o niższych dochodach oraz te osoby, które uczestniczą w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Nastawienie do prezydentury obecnej głowy państwa najsilniej różnicują poglądy polityczne - zaznacza CBOS. Badani identyfikujący się z prawicą częściej, niż pozostali wypowiadają się o niej z uznaniem. Krytycyzm w postrzeganiu działalności prezydenta Andrzeja Dudy wzrasta wraz z poziomem wykształcenia, wielkością miejscowości zamieszkania oraz dochodami przypadającymi na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Częściej niż pozostali działalność głowy państwa negatywnie oceniają ankietowani nieuczestniczący w praktykach religijnych oraz utożsamiający się z lewicą.

Pozytywne opinie o sprawowaniu przez Andrzeja Dudę najwyższego urzędu w państwie wyrażają niemal wszyscy wyborcy PiS (ok. 96 proc), ale również większość sympatyków ruchu Kukiz’15 (65 proc.) oraz ponad połowa osób niezdecydowanych co do udziału w ewentualnych wyborach. W ogromnej większości negatywnie działalność głowy państwa postrzegają zwolennicy PO(82 proc.)

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 85 proc. badanych, którzy głosowali na niego w II turze wyborów prezydenckich.

CBOS zauważył, że po ubiegłomiesięcznej poprawie, nieznacznie pogorszyły się w maju notowania głowy państwa. Mimo niewielkich zmian rejestrowanych w ostatnich miesiącach można zauważyć, że od dłuższego czasu oceny prezydentury Andrzeja Dudy pozostają stabilne. Od mniej więcej roku zyskuje on przychylność ponad połowy badanych, choć zaznaczyć należy, że jego odbiór jest silnie zróżnicowany społecznie i w dużej mierze zależy od preferencji partyjnych i poglądów politycznych - podkreślono.

W maju działalność Sejmu źle oceniło 58 proc. badanych (od kwietnia spadek o 6 punktów proc.), a dobrze 28 proc. (wzrost o 4 punkty proc.).

Niezadowolenie z pracy senatorów wyraża 47 proc. respondentów (od kwietnia spadek o 3 punkty proc.), a zadowolenie - 29 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

CBOS zaznacza, że pozytywnym ocenom działalności Sejmu w największym stopniu sprzyjają prawicowe poglądy polityczne, a także duże zaangażowane w praktyki religijne. Lepiej niż pozostali prace Sejmu oceniają badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz respondenci z gospodarstw domowych o najniższych dochodach.

Częściej niż inni krytycznie o działalności izby niższej parlamentu wypowiadają się badani identyfikujący się z lewicą, nieuczestniczący w praktykach religijnych, absolwenci wyższych uczelni, ankietowani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na osobę, respondenci w wieku 25–34 lata oraz mieszkańcy dużych i największych miast.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z pracy posłów deklarują w większości zwolennicy PiS (62 proc.), natomiast dużym krytycyzmem w ocenach cechują się wyborcy PO (86 proc.). Sympatycy ruchu Kukiz’15, a także osoby niezdecydowane co do udziału w ewentualnych wyborach oraz niezamierzające głosować w większości negatywnie wypowiadają się na temat działalności Sejmu.

Jak podkreśla CBOS w maju w niewielkim stopniu poprawiły się notowania izby wyższej parlamentu, a w nieco większym – izby niższej. Obecne oceny działalności Sejmu są najlepsze od czasu kryzysu parlamentarnego, który dosyć wyraźnie przyczynił się do wzrostu krytycyzmu w jego postrzeganiu. Należy podkreślić, że nadal w ocenach obu izb parlamentu opinie negatywne zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 5 a 14 maja 2017 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.