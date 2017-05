Lipiński był pytany o najnowsze badania z których wynika, że Polska w homofobicznej czołówce Europy. Według rzecznika rządu ds. równego traktowania takich problemów nie ma. - W ogóle Polacy są bardzo tolerancyjni w porównaniu z innymi nacjami. Tutaj łatwo bronić swoich praw, oczywiście w ramach tego, na co pozwala konstytucja i polskie prawo. Brak zgody na małżeństwa homoseksualne trudno nazwać homofobią. To głównie o to chodzi: o adopcję dzieci przez pary homoseksualne i małżeństwa jednopłciowe. Na to nie ma zgody, bo nie pozwala na to polskie prawo – stwierdził Lipiński w rozmowie z RMF FM.

Polityk był dopytywany o brak zgody na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. - To jest długa sprawa, żeby wytłumaczyć dlaczego małżeństwa homoseksualne nie powinny adoptować dzieci. Między innymi dlatego, że dzieci powinny mieć mamę i tatę – odparł Lipiński.

Rozmowa odbyła się z okazji przypadającego 17 maja Dnia Przeciwko Homofobii.