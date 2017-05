Jak przekonuje dr Wacław Berczyński decyzja o wyjeździe do USA nie zapadła w niejasnych okolicznościach. – Moja "ucieczka" była planowana na 13 kwietnia. "Uciekałem" do domu, w którym mieszkam od 1987 roku. Chciałem spędzić Wielkanoc z rodziną. To chyba nie przestępstwo – ironizuje na łamach "Super Expressu" Berczyński.

Były szef podkomisji smoleńskiej Macierewicza uważa, że opozycja dobrze wie, że miał niezbędne pozwolenia na dostęp do zastrzeżonych dokumentów związanych z przetargiem na śmigłowce wojskowe. – Ale udają zaskoczenie, czyli rżną głupa – mówi dr Berczyński.

Ekspert zapewnia, że jeśli w sprawie śmigłowców dla wojska zostanie wezwany do prokuratury, to stawi się na przesłuchanie. – Jak trzeba to pojadę (do Polski-red.) i na pewno udzielę wszelkich wyjaśnień – mówi Wacław Berczyński.

Jak dodaje, nie miał nic wspólnego ze sprawami przetargu na samoloty dla VIP-ów.