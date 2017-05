Chcemy uzyskać dostęp do kolejnych dokumentów, szczególnie interesuje nas kontekst wizyty we Francji pana ministra Macierewicza razem z panem Wacławem Berczyńskim. Interesuje nas kwestia obiegu dokumentów niejawnych, interesuje nas także kwestia sprawdzenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i inne polskie służby pana Berczyńskiego - mówił w czwartek Cezary Tomczyk.

Poinformował, że w tej sprawie rozmawiał już z wiceszefem MON Bartoszem Kownackim. Jak dodał, otrzymał od Kownackiego deklarację, że resort nie będzie czynił żadnych przeszkód posłom PO w tej kwestii.

Poseł PO Mariusz Witczak odniósł się z kolei do czwartkowego wywiadu Berczyńskiego dla "Super Ekspresu". Jak ocenił, Berczyński w wywiadzie tym jednoznacznie pogrąża samego siebie i Antoniego Macierewicza. Przyznaje w nim w sposób twardy i utrzymuje, że miał wpływ na +wykończenie caracali+, jak to sam nazywa - podkreślił Witczak.

Berczyński w czwartkowym "Super Expressie" przyznał, że w sprawie przetargu na caracale miał do wglądu dokumenty, w których były zapytania ofertowe, jednak wszystkie one miały najniższą klauzulę tajności i nie wymagały przechowywanie w sejfie.