Autor materiału, warszawski korespondent "FAZ" Konrad Schuller zaznacza, że Polacy widzieli w Dudzie przez długi czas "miłego chłopca w eleganckim niebieskim garniturze, którego Kaczyński przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku wyczarował z kapelusza, by był +przyjazną twarzą+ katolicko-narodowej rewolucji".

"Od czasu przejęcia dwa lata temu władzy przez patriotyczno-klerykalną prawicę Duda podpisywał ochoczo właściwie wszystko to, co zepchnęło Polskę na peryferie Europy. Wspierał ujednolicenie publicznych mediów, odmówił zaakceptowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego legalnie wybranych przez poprzedni liberalny parlament, a zamiast tego zaprzysiągł podczas upiornej akcji nocnej listę kandydatów zastępczych, przedłożoną mu na jesieni 2015 roku przez Kaczyńskiego. Potem popierał wszystkie ustawy, za pomocą których prawica opanowała polski TK" - pisze Schuller.

Zdaniem autora pod koniec drugiego roku urzędowania z Dudą "dzieje się coś dziwnego". "Nagle stał się nie tylko miły" - zaznacza niemiecki dziennikarz, dodając, że prezydent udowadnia, że jest w stanie powiedzieć "nie". "Czasami wygląda na to, że rzeczywiście robi, co chce, jakby nitki w bunkrze, z którego Kaczyński steruje swoimi marionetkami, się poplątały" - czytamy w "FAZ".

Wyliczając przypadki, które jego zdaniem świadczą o usamodzielnianiu się polskiego prezydenta, Schuller wskazuje na jego konflikt ze "strażnikiem pieczęci konserwatywnych ultrasów", jak nazywa ministra obrony Antoniego Macierewicza. Autor przypomina też polemikę z kancelarią premier Beaty Szydło, dotyczącą wymiany listów, oraz zmiany personalne w Pałacu Prezydenckim.

Schuller podkreśla, że chociaż Duda nie zdecydował się dotąd na zawetowanie jakiejś ustawy, to przez samo publiczne wyrażenie wątpliwości wstrzymał kilka inicjatyw ustawodawczych. W tym kontekście niemiecki dziennikarz wymienia pomysł wprowadzenia dwukadencyjności na stanowiskach burmistrzów czy reformy wymiaru sprawiedliwości.

Dowodem na pogorszenie relacji z kierownictwem PiS jest, zdaniem Schullera, wysunięta przez prezydenta propozycja referendum w sprawie konstytucji, która "uderzyła jak torpeda odpalona z łodzi podwodnej". Autor zwraca uwagę na argument, do którego odwołał się Duda, uzasadniając swoją inicjatywę - głosy niemal 9 mln wyborców. "Mam mocny mandat do rozpoczęcia takiej debaty" - cytuje prezydenta "FAZ", oceniając, że "tak nie mówi notariusz".

Zdaniem Schullera, nigdy przedtem Duda nie mówił z taką pewnością siebie o swoim mandacie. "Od tego momentu Duda przejął inicjatywę" - ocenia autor, przytaczając opinię anonimowych współpracowników Dudy, że prezydent nie ma zamiaru pozbawiać PiS i Kaczyńskiego władzy, ale "jest mocno zdecydowany, by od tego czasu współkształtować politykę". "W jubileuszowym roku 2018 prezydent chce, by naród widział właśnie w nim, a nie w kimś innym, najważniejszego partnera w wielkim dialogu o kolejnym polskim stuleciu" - podsumowuje Schuller.

Zdzisław Krasnodębski powiedział PAP, że nie ma nic przeciwko krytycznym tekstom w gazetach, ale ton artykułu w "FAZ" jest "obraźliwy". Odbieram to jako artykuł, który chce zepsuć atmosferę przed wizytą w Polsce (prezydenta Niemiec Steinmeiera - PAP). (...) Dla mnie to świadectwo, że są jednak jakieś kręgi, do nich chyba należy gazeta +FAZ+, które starają się przeszkodzić temu, aby stosunki między rządem Niemiec i rządem Polski rozwijały się pozytywnie. Dlatego publikuje się tego rodzaju bardzo obraźliwy artykuł - powiedział.

Zaznaczył, że w artykule prezydent Andrzej Duda jest przedstawiony jak niesamodzielny polityk, który staje się samodzielny, który zaczyna podejmować decyzje. Oczywiście główny atak skierowany jest na Jarosława Kaczyńskiego i widać, że jest to polityk, którego ta gazeta, ale także inne gazety, zwalczają, tak jak zwalczają pewnie ten rząd. Postanowiła się ta gazeta przyczynić do odpowiedniego przygotowania wizyty prezydenta swojego kraju w Warszawie - powiedział.

Krasnodębski dodał, że przykładowo przed poniedziałkową wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Berlinie nie ukazywały się artykuły przedstawiające go w sposób złośliwy i karykaturalny. Jego zdaniem w Niemczech są media, które są zainteresowane tym, aby polsko-niemieckie relacje nie były przyjacielskie. W zasadzie od lewej strony do prawej większość mediów jest bardzo krytyczna - powiedział.

Krasnodębski podkreślił, że ukazują się tam artykuły, które przekraczają granicę dobrego smaku po to, żeby psuć relacje między krajami. Czy mamy to ignorować? Czy mamy reagować? Moim zdaniem trudno tego nie zauważać. (...) Powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski i być może niemiecka strona rządowa powinna wyciągnąć z tego wnioski - powiedział.