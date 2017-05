Polska jest otwarta na tych, którzy chcą do Polski przyjechać i na tych, którzy będą od Polski potrzebowali pomocy, jest i była zawsze otwarta. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś jest przywożony do Polski siłą i w Polsce przetrzymywany - powiedział prezydent na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Kto chce i potrzebuje, może do Polski przyjechać, kto chce i potrzebuje, to pomoc w Polsce uzyska, natomiast nikt nie będzie, mam nadzieję, w Polsce nikogo siłą zatrzymywał, zwłaszcza jeżeli ten ktoś w żaden sposób nie narusza prawa - mówił prezydent, pytany o to, czy jest za przyjmowaniem w Polsce uchodźców.

Kiedy słyszę o jakimś przymusowym przemieszczaniu ludzi, przymusowym przywożeniu ludzi do Polski, to mówię zdecydowanie "nie", chociażby dlatego, że jest to zwykłe naruszenie praw człowieka - podkreślił Duda.