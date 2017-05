Kaczyński o uchodźcach

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której wzywa państwa UE do szybszej relokacji uchodźców. Z kolei we wtorek Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli kraje, które do tej pory nie relokowały ani jednego uchodźcy, nie zaczną tego robić do czerwca.

To jest głos tych wszystkich, którzy po pierwsze, chcą wprowadzić i ostatecznie wyegzekwować taką zasadę, że solidarność europejska polega na tym, że "my decydujemy, a wy ponosicie konsekwencje". Otóż solidarność polega na tym, że się wspólnie decyduje i się wspólnie ponosi konsekwencje. Myśmy nie otwierali Europy dla uchodźców - to zrobiła pani Merkel. I to pani Merkel i Niemcy muszą ponosić konsekwencje, a nie Polska - ocenił Jarosław Kaczyński

Wiceminister o prawnikach

Niezależny sąd ma być wolny od politycznych nacisków, ale też od korporacyjnych interesów środowiska - mówił do uczestników Kongresu Prawników Polskich wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Sala żywiołowo reagowała na te słowa - było i buczenie, i oklaski. Część prawników opuściła salę. Wiceminister Warchoł ogłosił również, że w przyszłym tygodniu resort sprawiedliwości zgłosi poprawkę do ustawy o KRS. Według niej kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa będą mogły zgłaszać środowiska prawnicze.

Przyłębski o weryfikacji jego oświadczenia lustracyjnego

Andrzej Przyłębski przyjechał do Warszawy w związku z wizytą w Polsce prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Zapytany przez dziennikarzy o toczące się w jego sprawie postępowanie IPN dotyczące weryfikacji jego oświadczenia lustracyjnego Przyłębski zaprzeczył, jakoby współpracował ze służbami PRL -u.

Spodziewam się uniewinnienia - powiedział w piątek ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski.

Warufakis o UE

Poszczególne państwa UE są rządzone przez oligarchów, a sama Unia jest stworzonym przez nich kartelem. To zresztą oficjalna wersja wydarzeń. Przecież korzenie UE to Europejska Wspólnota Węgla i Stali, alians przemysłu ciężkiego, producentów aut, elektroniki, a potem także farmerów, w celu ustalenia cen. Chodziło o to, by wyeliminować konflikty i konkurencję między narodowymi gospodarkami Europy, bo to właśnie one przyczyniły się do wybuchu I i II wojny światowej. Do tej wewnętrznej zmowy cenowej dorzucono cła importowe, żeby nie rozbiły jej firmy spoza Europy. Wiadomo, że potem EU ewoluowała, ale w jej DNA zapisane jest bycie technokratycznie rządzonym kartelem - mówił Janis Warufakis, ekonomista i były minister finansów Grecji.

Tusk o rządzie

Szef RE Donald Tusk oświadczył, że polski rząd wyłamuje się z europejskiej solidarności, nie przyjmując uchodźców w ramach programu relokacji . Dodał, że jest w stanie zrozumieć argumenty polskiego rządu, ale będzie wiązało się to z konsekwencjami.

Jeśli polski rząd będzie zdecydowany, właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie, nie uczestniczyć w tym solidarnym poddziale obowiązków w sprawie uchodźców - to ma do tego, może nie prawo, bo mówimy tu o prawie europejskim, ale pewne argumenty, i jestem w stanie je zrozumieć - będzie się to wiązało nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie - zaznaczył Tusk.

