- To będzie mocna książka, osadzona w polskich realiach. Opowiada o szpiegowskiej i politycznej intrydze związanej z kampanią wyborczą. Wszelkie podobieństwa do osób i zdarzeń są czysto przypadkowe. Będzie to rozrywkowa lektura. Jestem już na ostatnim etapie pisania - mówi Michał Kamiński w "Super Expressie".

Będzie to kolejna publikacja Kamińskiego – pięć lat temu ukazał się "Koniec PiS-u", czyli wywiad-rzeka z Michałem Kamińskim.

- Może trudno w to uwierzyć, ale Jarosław jest potwornie zakompleksiony. On sobie zdaje sprawę z własnych słabości, najrozmaitszych - charakterologicznych, wizerunkowych itd. A ponieważ jest piekielnie inteligentny, musi sam przed sobą uzasadnić, dlaczego tak w sumie słaby człowiek, z tyloma ułomnościami, ma prawo osiągać aż takie sukcesy i być aż tak wielkim przywódcą, jakim on chciałby być - twierdził Kamiński w poprzedniej książce.

W czerwcu swoją premierę będzie miała książka byłego prezydenta USA Billa Clintona "Zaginiony prezydent".