Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz powiedział w poniedziałek PAP, że Michał Możdżonek podał powody osobiste jako przyczynę rezygnacji. Formalnie jego poniedziałkową rezygnację musi przyjąć Rada Nadzorcza ZUS.

Andrusiewicz podkreślił, że zakończenie pełnienia misji w ZUS przez wiceprezesa Możdżonka nie oznacza żadnych opóźnień w toczących się w Zakładzie dużych projektach informatycznych. Wszystkie istotne postępowania i prace związane z przetargiem na utrzymanie KSI ZUS, wprowadzeniem nowego sposobu autoryzacji e-zwolnień czy wdrożeniem e-składki toczą się zgodnie z harmonogramem - zapewnił rzecznik.

Podkreślił też, że również wynikające z obniżenia wieku emerytalnego od 1 października prace przy systemie informatycznym ZUS przebiegają zgodnie z planem.

Możdzonek został wiceprezesem w maju 2016 r., zastąpił członka zarządu ds. operacji i eksploatacji systemów Radosława Stępnia. Jest ekspertem w zakresie teleinformatyki i zarządzania. Pracował w Deutsche Telekom i należącej do tej firmy T-Mobile Polska, a wcześniej we własnych firmach. Jest też niezależnym ekspertem do spraw infrastruktury techniki komputerowej przy Komisji Europejskiej. Jest wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował. Doktoryzował się na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Miał uporządkować całość spraw dot. systemów informatycznych w ZUS.