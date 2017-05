Na briefingu prasowym po spotkaniu z samorządowcami prezydent podkreślił, że sprawą dziś najważniejszą jest poniedziałkowy atak terrorystyczny w Manchesterze. Duda zapewnił, że Polacy łączą się w bólu z rodzinami tych, którzy zginęli lub zostali ranni w zamachu. Wyraził też nadzieję, że ranni wrócą jak najszybciej do zdrowia.

To jest coś, co oczywiście nigdy nie powinno się zdarzyć, ale coś, co dzisiaj jest europejską rzeczywistością - zamachy terrorystyczne, niepokój o życie bliskich, to jest to, z czym dzisiaj zmaga się Europa, z czym dzisiaj zmaga się świat - podkreślił.