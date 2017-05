Wyjaśnienie śmierci Igora Stachowiaka to sprawa bardzo ważna, do której marszałek Sejmu podchodzi z dużą uwagą. Kolejne informacje pojawiające się na ten temat powodują, że warto sprawie przyjrzeć się bliżej, także w Sejmie - powiedział we wtorek PAP Grzegrzółka.

Dlatego - jak poinformował - "podjęto decyzję, by przychylić się do prośby o poszerzenie porządku obrad 42. posiedzenia o informację ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka ws. śmierci Igora Stachowiaka". Jak dodał, będzie to pierwszy punkt rozpoczynającego się w środę posiedzenia.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że rząd skierował do marszałka Sejmu wniosek z prośbą o poszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia o informację ministra sprawiedliwości oraz szefa MSWiA ws. śmierci Igora Stachowiaka.