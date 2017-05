Za rekomendacją głosowało 14 posłów, przeciw było 17, jedna osoba się wstrzymała.

Nasz poprzedni wniosek Sejm rozpatrywał w lipcu ubiegłego roku. Ile złego by się nie wydarzyło w siłach zbrojnych, w pozycji międzynarodowej Polski, gdyby wtedy wysoka izba się przychyliła do tego wniosku – powiedział Tomasz Siemoniak (Platforma Obywatelska).

PO zarzuciła Macierewiczowi "niszczenie potencjału osobowego Wojska Polskiego", przypominając odejścia m.in. szefa Sztabu Generalnego, dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych i szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Inne zarzuty dotyczyły budowy obrony terytorialnej kosztem wojsk operacyjnych, zatrudniania niekompetentnych pracowników w kierownictwie MON, zaniedbania w modernizacji technicznej, m.in. przez brak wyboru śmigłowców i wielokrotnie zmieniane zapowiedzi ich zakupu, a także sposobu wyboru samolotów do transportu osób na najwyższych stanowiskach w państwie.

Na uwagę o nieobecności Macierewicza wiceminister obrony Michał Dworczyk odpowiadał, że powodem jest spotkanie z weteranami, a szef MON przyjdzie na debatę do Sejmu. Powtórzył, że obecne kierownictwo MON nie dokonywało czystek, a z wojska odeszli dowódcy, których koncepcje zostały krytycznie ocenione i będą zmieniane lub ci, którzy robili karierę jeszcze w PRL. Zapewnił, że samoloty dla VIP zostały wybrane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Powołał się na dane Wojskowego Biura Badań Socjologicznych, mówiąc, że nastroje w wojsku "skokowo" poprawiły się od jesieni 2015.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej złożyła Platforma Obywatelska; Sejm ma się nim zająć w środę, w południe. Szef MON zapytany przez PAP, co ma do powiedzenia posłom Platformy, którzy złożyli wniosek powiedział: Debata na temat polskiej armii, polskiego wysiłku zbrojeniowego, zarówno tego, który realizowaliśmy w 18 miesięcy, jak i tego, który dalej planujemy, jest debatą, którą zainteresowani są wszyscy Polacy, a nie tylko posłowie, którzy próbują rozwiązywać swoje problemy polityczne i w jakiś sposób wytłumaczyć się, dlaczego niczego dobrego nie zrobili, a tak wiele w przeszłości zepsuli. Minister dodał, że nie sądzi, by polemika z wydumanymi, nieprawdziwymi tezami miała jakikolwiek sens.

Najważniejszy jest plan, wynikający ze Strategicznego Przeglądu Obronnego, właśnie ukończonego. Jego celem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. To będzie prawdziwym przedmiotem mojego wystąpienia, a nie polemika z ludźmi, którzy zmarnowali swoją szansę i nieomal zmarnowali szansę Polski - dodał Macierewicz.

PO złożyła wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON 21 kwietnia. Według PO, Polacy oczekują odwołania Macierewicza, aby wyjaśnić skandale, które "toczą" MON. Platforma wnioskowała już raz o odwołanie Macierewicza - w lipcu 2016 roku. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów - czyli musi się za nim opowiedzieć minimum 231 posłów. Wniosek ws. wyrażenia ministrowi wotum nieufności może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia.