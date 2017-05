Prezydent przypomniał, że 3 maja, w dzień święta Konstytucji z 1791 roku ogłosił decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej.

- Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie - powiedział Duda.

- I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo - dodał.