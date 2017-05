Polska powinna być wzorem dla wielu państw, zwłaszcza zachodniej Europy, jeśli chodzi o to, jak należy rozwijać stabilnie gospodarkę - powiedział w TVP Info Bochenek, który przypomniał, że według ostatnich wskaźników Polska ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.

Wszystkie wskaźniki idą cały czas w górę, te wskaźniki są bardzo zadowalające. Myślę, że inne kraje, zwłaszcza zachodniej Europy, mogą nam ich pozazdrościć, wszystkie rosną, za wyjątkiem jednego, bo bezrobocie spada - dodał rzecznik rządu.

W jego ocenie, dobra sytuacja gospodarcza Polski wynika ze skutecznej polityki, którą realizuje rząd.

To polityka, która jest z jednej strony nastawiona na wyrównywanie szans i tutaj jest nasz sztandarowy program - z jednej strony program społeczny, ale również program, który ma wymiar gospodarczy - program Rodzina 500+, który przyczynił się nie tylko do eliminacji ubóstwa w polskich rodzinach, ale także do zwiększenia popytu i konsumpcji, co z kolei przełożyło się na wzrosty gospodarcze - mówił.

W ub. tygodniu w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.