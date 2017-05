Jak informują sportowefakty.pl, Adam Hofman został rekomendowany przez Polski Związek Tenisowy do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. - Sytuacją w polskim tenisie i licznymi patologiami jakie miały w nim miejsce, interesuję się od pięciu czy sześciu lat. (...) To dyscyplina z dużym potencjałem, ale miała pecha do różnego rodzaju składów personalnych we władzach – stwierdził w rozmowie z portalem Hofman i podziękował działaczom PZT za delegowanie do PKOL.

Nie jest to pierwsza przygoda Hofmana z rolą działacza sportowego. W ubiegłym roku przez kilka miesięcy piastował stanowisko wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.