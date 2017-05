Według przeprowadzonego w maju sondażu łącznie 48 proc. ankietowanych ma krytyczną opinię o działalności rządu: 13 proc. uważa, że Rada Ministrów działa zdecydowanie źle, a 35 proc. - że raczej źle.

W grupie - 40 proc. - dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 6 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 34 proc., że raczej dobrze. 12 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

W porównaniu z sondażem z kwietnia odsetek ocen pozytywnych działalności rządu spadł o 1 punkt proc., a ocen negatywnych spadł o 2 punkty proc. O 3 punkty proc. zwiększyła się grupa osób, które nie wyraziły opinii.

Łącznie 45 proc. badanych oceniło pozytywnie pracę premier Beaty Szydło, z czego zdecydowanie dobrze - 9 proc. badanych, a raczej dobrze - 36 proc. Natomiast 44 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym 14 proc. - oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 30 proc. - raczej negatywnie. 11 proc. badanych nie wyraziło zdania na temat tego, czy Beata Szydło dobrze wypełnia obowiązki premiera.

W porównaniu z wynikami z kwietnia o 3 punkty proc. zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych pracy premier, a odsetek ocen negatywnych pozostał bez zmian. O 3 punkty proc. zwiększyła się grupa osób, które nie wyraziły zdania.

W sondażu proszono też o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem łącznie 49 proc. badanych dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, z czego 11 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 38 - raczej dobrze. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 41 proc. badanych, z czego 15 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 26 proc., że raczej źle. 11 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W stosunku do sondażu z kwietnia grupa pozytywnie oceniających działalność prezydenta nie zmieniła się, a odsetek ocen negatywnych spadł o 1 punkt proc. O 2 punkty proc. zwiększyła się grupa osób, które nie wystawiły oceny.

- W porównaniu do kwietnia w maju oceny instytucji władzy nie uległy zasadniczym zmianom. Polacy nadal najgorzej oceniają pracę rządu. Działania pani premier mają tyle samo krytyków, co zwolenników. Najlepszy bilans ocen ma prezydent - więcej Polaków ocenia jego pracę na plus niż na minus - zaznacza Kantar Public.

- Zaplecze wszystkich trzech instytucji władzy od kilku miesięcy stanowią te same grupy społeczne. Są to przede wszystkim zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, osoby o poglądach prawicowych, mieszkańcy wsi i małych miast, osoby o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym - dodaje Kantar Public.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-17 maja 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1047 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.