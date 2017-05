Jarosław Kaczyński ma już 68 lat, osiągnął więc wiek emerytalny. Jak pisze "Super Express", prezes PiS w 2016 dostał 38 tysięcy 255 złotych (czyli 3187 złotych miesięcznie). Okazuje się też, że lider rządzącej partii nie ma wysokich oszczędności - na koncie ma tylko 5 tys.złotych, do tego jest właścicielem 1/3 domu na Żoliborzu o wartości 1,5 miliona złotych. Wciąż też jest zadłużony u Janiny Goss (ma do zwrotu jeszcze 45 tys. złotych) oraz spłaca kredyt hipoteczny w SKOK (ok 135 tys. złotych).

Nic więc dziwnego, że w porównaniu z innymi liderami partyjnymi, prezes rządzącej partii wypada biednie. Majątek Ryszarda Petru jest bowiem szacowany na 3,5 miliona złotych, a Grzegorza Schetyny na 2,7 miliona zł.