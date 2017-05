Neumann był pytany w TVP1, jakie jest stanowisko PO, jeśli chodzi o ekshumacje, czy partia dalej uważa, że to był niepotrzebny spektakl i hańba. - Cały czas uważam, że w przypadkach, kiedy rodzina nie chce ekshumacji, nie powinno się jej dokonywać. Tutaj zdania nie zmienię - odpowiedział.

Zapytany o doniesienia dziennika "Fakt", że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego - który zginął w katastrofie w Smoleńsku w 2010 r. - znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób Neumann podkreślił, że "to jest traumatyczne bardzo dla rodziny i dla bliskich". Dodał, że ekshumacje pokazują "bałagan" w Rosji.

Na pytanie czy to nie jest kompromitacja państwa polskiego, odparł: - To nie państwo polskie do trumien w Moskwie chowało szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej. - Tam byli polscy prokuratorzy, tam były rodziny tych ofiar. Problem jest bardzo poważny, bo wszyscy wiemy - kiedy mamy katastrofę lotniczą i samolot z olbrzymią prędkością uderza w ziemię - że duża część ciał jest bardzo mocno okaleczona i też pomieszana - wskazał poseł PO.

- Wiem, ze rodziny, które były w Moskwie, miały możliwość pożegnania się ze swoimi bliskimi. Wiele z tych rodzin brało udział w identyfikacji zwłok. Były też ciała, które trudno było rozpoznać. To była trauma - podkreślił polityk

Jak zauważył, "dzisiaj wszyscy jesteśmy mądrzejsi po tych latach" i "pewnie wielu błędów by nie było". - Uważam, że najrozsądniej dzisiaj byłoby, gdyby te wszystkie ofiary były w jednym, wspólnym grobie i wtedy nie mielibyśmy podziału na dwie Polski. Mielibyśmy wspólne obchody i wspólną dobrą pamięć o wszystkich ofiarach - powiedział Neumann.

Na pytanie czy b. premier Ewa Kopacz powinna przeprosić, odparł: - Nie widzę tu odpowiedzialności Ewy Kopacz za te pomyłki. Dopytywany, czy Platforma powinna przeprosić, odpowiedział: - Nie uważam. Polska zrobiła i robi wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę.

Neumann był też pytany o słowa ówczesnego premiera Donalda Tuska, który mówił, że bierze na siebie odpowiedzialność polityczną ws. wyjaśnienia katastrofy. - Polska prokuratura prowadzi śledztwo, mamy raport komisji Jerzego Millera. Katastrofa jest wyjaśniona przez polskie instytucje. To jest ta odpowiedzialność, którą wziął Tusk i zrealizował to. Nie wróci (on) życia tym ludziom i nie zawróci tego samolotu z nad Smoleńska - zaznaczył poseł.

- Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, co do działania jakichkolwiek osób, które mogły złamać przepisy, prawo czy procedury, to od tego jest prokuratura, żeby takie zarzuty stawiać- dodał Neumann.