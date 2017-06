Dzisiaj, po 28 latach wolnej Polski, zajmujemy się usuwaniem z przestrzeni publicznej symboli systemów totalitarnych, to jest wielkie zaniechanie mojego pokolenia i wy to macie zmienić - powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Szarek przypomniał o zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - Przed nami wielka rocznica - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (...). To wy będziecie następnym pokoleniem, które będzie budowało i kształtowało Polskę. To od waszych wyborów będzie zależała przyszłość Polski, ale doświadczenie mojego pokolenia mówi o tym, że nie możemy porzucać naszej tożsamości, to jest doświadczenie, które wynika z naszej przeszłości - podkreślił.

Jarosław Szarek / Polska Agencja Prasowa / Radek Pietruszka

Dzisiaj, w momencie, gdy Europa się pogubiła i stoi przed wieloma problemami, to wy możecie stworzyć inną Polskę, która będzie wzorem dla tej Europy - zaznaczył.

Prezes IPN poinformował, że razem ze Związkiem Harcerstwa Polskiego IPN zamierza przeprowadzić akcję "Pierwszy Dzień Wolności". - Przeprowadzimy wielką akcję "Pierwszy Dzień Wolności" o 1918 roku, żeby każdy z was znalazł bohaterów - czasem to był aptekarz, czasem to był miejscowy lekarz, robotnik, ksiądz, ludzie w małych miasteczkach - którzy w 1918 roku uczynili wszystko, aby od zaborców przejąć władzę - powiedział.

Odnajdźcie tych ludzi, szukajcie ich, być może to są wasi krewni, absolwenci waszych szkół, niech oni trafią - prawdziwi bohaterowie naszej niepodległości - na tabliczki ulic, nazwy placów - zaapelował.

Sejm dzieci / Polska Agencja Prasowa / Radek Pietruszka

Zadanie rekrutacyjne do tegorocznej, XXXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży polegało na ustaleniu przez uczniów, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują, znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce jest, musieli zaproponować działania zmierzające do zmiany nazwy, zaproponować nowego patrona - bohatera lokalnego - i upowszechniać wiedzę o nim. Jeśli takiego miejsca nie ma, zadaniem młodzieży było znaleźć miejsce warte upamiętnienia, które nie ma patrona, i wskazać nowego bohatera oraz rozpropagować o nim wiedzę w społeczności lokalnej.