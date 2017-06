Z uwagi na powołanie mnie przez Sejm w skład Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie złożyłem dziś rezygnację z pełnienia funkcji rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości - napisał Kaleta w komunikacie przesłanym w piątek PAP.

Chciałbym wszystkim Państwu serdecznie podziękować za efektywną i kulturalną współpracę. Korzystając z okazji pragnę również z góry przeprosić, jeśli w jakiejkolwiek sprawie, mimo moich starań, mieli Państwo trudności ze skontaktowaniem się - dodał.

W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał siedmiu członków komisji weryfikacyjnej zgłoszonych przez kluby: PiS, PO, Kukiz'15 i PSL. Sebastian Kaleta (jest radcą prawnym) zgłoszony został przez PiS.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji, jako organ administracji, ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.