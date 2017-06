Jutro jest nadzwyczajna konwencja regionalna Nowoczesnej. Jednym z punktów obrad jest właśnie przyjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla kandydata Nowoczesnej na wybory w Warszawie. Wbrew pozorom wcale nie zostało do nich tak dużo czasu, trzeba się do nich dobrze przygotować i przekonać warszawiaków do Warszawy bardziej aktywnej, otwartej, uczciwej - mówił Rabiej w piątek w Polskim Radiu 24.

Konwencja podejmie jutro decyzję, jest w programie konwencji taka uchwała, więc będziemy o tym dyskutować. Zwróciłem się do delegatów konwencji o poparcie mojej kandydatury - dodał.

Oprócz głosowania nad uchwałą w sprawie poparcia przez region kandydata lub kandydatki w wyborach na prezydenta Warszawy głównym punktem sobotniej nadzwyczajnej konwencji regionu warszawskiego Nowoczesnej będzie wybór przewodniczącego regionu warszawskiego. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że przewodniczącym regionu warszawskiego partii może zostać Sławomir Potapowicz - zastępca Sekretarza Generalnego partii i sekretarz regionu warszawskiego.