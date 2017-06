Prezydent - wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą - wziął udział w niedzielnym Festynie Rodzinnym „Spotkanie z Błogosławionym” w Nowym Mieście nad Pilicą (woj. mazowieckie). Impreza odbywa się w ogrodach przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, z którym związany był bł. Honorat Koźmiński.

Andrzej Duda podkreślał, że rodzina stanowi najważniejszą część naszego społeczeństwa i musi być pielęgnowana ze wszystkich sił. Ona stanowi największą wartość, wychowuje kolejne pokolenia - dodał prezydent.

Jak mówił, to rodzina buduje także mentalność społeczeństwa. To, czy będziemy wychowani patriotycznie, czy będziemy mieli wszczepione w duszę te najważniejsze wartości, zależy właśnie od tego, czy rodzina nam je zaszczepi, czy przekażą nam je rodzice, czy rodzice będą mieli dla nas czas, czy ta niedziela to będzie czas na rodzinne spotkanie - przekonywał Duda.

Zadeklarował, że w swojej służbie prezydenckiej będzie się nadal starał ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej, bo wolne państwo, silne państwo to takie państwo, które o rodzinę dba i które rodzinę stawia na pierwszym miejscu. "I to jest obowiązek polskich władz - zaznaczył prezydent.

Para prezydencka obejrzała spektakl przygotowany przez uczniów z miejscowej szkoły podstawowej, poświęcony postaci bł. Honorata Koźmińskiego.

Spektakl pokazał tę największą wartość, którą niósł i przekazywał w tamtych trudnych czasach ojciec Honorat. A mianowicie niestrudzone, bez lęku, budowanie wspólnoty na przekór wszystkim zakazom, na przekór wszystkim zagrożeniom - mówił prezydent. Jak zaznaczył, bł. Honorat Koźmiński zachęcał do tworzenia zakonów w Polsce po to, by umacniać ducha narodowego i patriotycznego w Polakach.

Myślę, że dzisiaj jest tutaj z nami i patrzy na nas z radością. Na nas wszystkich, którzy się tutaj spotykamy, w kraju, który jest krajem wolnym i w pełni niepodległym i suwerennym od 28 lat, ale który cały czas się buduje - powiedział o ojcu Honoracie prezydent Polski.

Od 2001 r. w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów mieści się sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego, polskiego kapucyna, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych, który w latach 1892-1916 przebywał w klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą.

Honorat Koźmiński (1829-1916) w roku 1846 za udział w konspiracji antyrosyjskiej został osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej, gdzie zachorował na tyfus. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony 27 lutego 1847. Przeżył nawrócenie, w marcu 1847 r. odbył spowiedź generalną i zaczął prowadzić ascetyczne życie. 21 grudnia 1848 r. wstąpił do zakonu kapucynów, gdzie złożył śluby. Do Cytadeli wrócił po latach jako zakonnik spowiadający więźniów i wyprowadzający ich na śmierć. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Honorata Koźmińskiego.