Do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego można wejść tylko z zaproszeniem. Strzegą go byli komandosi, którzy założyli spółkę GROM Group. Miesięcznie PiS płaci im 100 tys. zł, podaje "Gazeta Wyborcza".

Szefową instytutu jest Barbara Czabańska, była żona posła PiS i szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W zarządzie instytutu jest też Adam Lipiński, wiceprezes PiS i druh Kaczyńskiego jeszcze z czasów jego pierwszej partii – Porozumienia Centrum. Źródło: "Gazeta Wyborcza".

Jakie biznesy prowadzi instytut?

Jest właścicielem spółek Srebrna i Srebrna Media, które zajmują się nieruchomościami. W planach mają m.in. budowę 190-metrowego wieżowca w Warszawie i osiedla domków letniskowych w Puszczy Augustowskiej.

Ale to też miejsce tajnych spotkań (np. Jarosława Kaczyńskiego z Andrzejem Dudą i Zbigniewem Ziobrą), a także izba pamięci z pamiątkami po Lechu Kaczyńskim. To do niej ma trafić pierwszy sarkofag, w którym para prezydencka spoczywała na Wawelu.

– Gdybyśmy dostali pod opiekę sarkofag, byłby to dla nasz zaszczyt. Na razie nie słyszałem o takich planach. Nie wiem, czy moglibyśmy go eksponować w siedzibie, raczej nie mamy odpowiednich warunków. Mogę zapewnić, że sarkofag z pewnością nie tuła się po kraju. Nie wiem, gdzie jest. A nawet gdybym wiedział, to nie mógłbym powiedzieć – ucina dalsze pytania kustosz Edward Stańczak.