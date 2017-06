Jak poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta i rezygnacja została przyjęta.

Według mediów, Sadurska miałaby objąć stanowisko wiceprezesa PZU.

Henryk Kowalczyk, pytany przez dziennikarzy w Sejmie o jej kompetencje do pełnienia tej funkcji, odpowiedział m.in.:, że są one "stosowne do tego, żeby to stanowisko zajmować". - Stosowne doświadczenie, była np. przewodniczącą Rady Nadzorczej ZUS. ZUS to jest instytucja, która wydaje rocznie 200 mld zł - mówił Kowalczyk.

Na uwagę, że przez ostatnie lata Sadurska była politykiem, szef Komitetu Stałego RM odpowiedział: "Politycy nie mają zakazu pełnienia innych funkcji. Proszę to zrozumieć, że polityk nie ma zakazu pracy. Chyba że chcecie państwo wprowadzić jakiś rodzaj dyskryminacji".

Dopytywany, gdzie i od kiedy będzie pracowała Małgorzata Sadurska, Kowalczyk stwierdził: "Jest kandydatem, do tego jest Rada Nadzorcza".