Sejm rozpatrzy w czwartek zarówno rządowy projekt, jak i poselski przygotowany przez PSL, które dotyczą abonamentu RTV.

PSL proponuje, żeby Telewizja Polska oraz Polskie Radio byłyby utrzymywane m.in. z dotacji budżetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 750 mln zł, z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, obrotu prawami do audycji oraz z reklam i audycji sponsorowanych.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji w Sejmie, że "jeżeli ktoś jest zadowolony z tego, jak wygląda telewizja, jak jest prowadzony program informacyjny, jacy są goście zapraszani", to może dobrowolnie płacić.

Ocenił też, że telewizja to "tuba propagandowa" rządu i dlatego to on powinien "wyłożyć" pieniądze z budżetu na jej finansowanie.

Pomysłodawca projektu, poseł PSL Mieczysław Kasprzak dodał, że PSL żąda "zaprzestania gnębienia" Polaków poprzez ściąganie należności "za nieoglądanie telewizji PiS-owskiej".

Rządowy projekt zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.

Zaproponowane zmiany przewidują też umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób zalegających z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, które w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopełnią swoich obowiązków, czyli dokonają rejestracji odbiornika (jeśli nie jest zarejestrowany) oraz uiszczą opłatę z góry za co najmniej 6 miesięcy. Ponadto wobec takich osób nie byłoby możliwe wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych dotyczących zaległości powstałych przed wejściem w życie ustawy.

Projekt PSL zakłada likwidację opłaty abonamentowej i zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. W projekcie przewidziano też umorzenie z urzędu postępowań egzekucyjnych o należności w płatności zaległych opłat abonamentowych wszczętych i prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o opłatach abonamentowych.