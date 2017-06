W piśmie do przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego, do którego dotarła PAP, posłowie Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz senatorowie Rafał Ambrozik i Stanisław Gogacz protestują przeciwko - jak to nazwali - "niedopuszczalnej manipulacji, polegającej na tym, że Krajowa Rada Sądownictwa ukryła przed opinią publiczną swoje stanowisko z dnia 26 maja 2017 r." dotyczące wniosku prokuratora generalnego do TK ws. ustawy o KRS.

Jak twierdzą, że Rada nie przekazała tego stanowiska do Trybunału i "w trybie pozaprawnym" podjęła w tej sprawie drugie, odmienne stanowisko.

Posłowie i senatorowie podpisani pod pismem do przewodniczącego KRS twierdzą, że stanowisko z 6 czerwca różni się od tego podjętego 26 maja tym, że pomija "istotną część uzasadnienia, w tym kluczowy jego argument, że +(...) z perspektywy konstytucji dopuszczalne są różne warianty określania kadencji członków KRS (...)+".

Argument ten jest pełni zasadny, ale wygląda na to, że ktoś w Radzie albo poza nią przestraszył się, że taki argument, choć słuszny, to może być istotny w debacie nad nowelizacją ustawy o KRS i może skutecznie uzasadniać zmiany kadencji członków Rady przewidywane w tamtej nowelizacji, a którym to zmianom KRS jest przeciwna - czytamy w piśmie.

Odnosimy wrażenia, że Rada przestraszyła się prawdy, którą przez nieuwagę wyraziła w stanowisku z 26 maja (...) dlatego to stanowisko zostało ukryte, a w zamian przyjęto stanowisko z 6 czerwca, już pomijające ten kluczowy, ale niewygodny argument - napisano.

Parlamentarzyści PiS wnoszą o "pilne przedstawienie niniejszego pisma na posiedzeniu Rady i pełne wyjaśnienie tej zdumiewającej manipulacji".

W kwietniu Zbigniew Ziobro wniósł do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów ustawy o KRS z 2011 r. Intencją wniosku jest ostateczne uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy o KRS, nad którą pracuje Sejm - podkreślono wtedy w komunikacie Prokuratury Krajowej. Wniosek został złożony - jak dodano - "w trosce o respektowanie konstytucyjnych zasad państwa prawa".

W stanowisku 6 czerwca KRS uznała, że wniosek Prokuratora Generalnego jest całkowicie nieuzasadniony. Rada wskazała, że zaskarżone przepisy - w jej ocenie - są konstytucyjne.

Sejm kończy prace nad rządowym projektem zmian w przepisach o KRS. Zgodnie z nim oprócz wygaszenia kadencji 15 członków Rady będących sędziami (ich następców wybrałby Sejm), mają też być wygaszone kadencje sześciu parlamentarzystów wybranych do KRS przez Sejm i Senat.