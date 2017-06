Ustępująca szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska została kandydatem na członka zarządu PZU (przestanie pełnić funkcję w KPRP od poniedziałku 12 czerwca). Wcześniej była przewodniczącą Rady Nadzorczej ZUS III kadencji, reprezentując w niej rząd. Rada została powołana decyzją ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego 6 września 2007 r. Kadencja rady trwała do września 2012 r.

– Nie ma wiceprezesa w PZU, jest poszukiwana osoba o wysokich kwalifikacjach, która zna program PiS i jest rękojmią, że będzie on realizowany. Widocznie prezydent nie wie, co traci – komentuje w Radiu ZET Marek Suski z PiS.

Pytany o fotel wiceprezesa PZU dla Małgorzaty Sadurskiej, wyjaśnia też, że ona sama jest "bardzo pracowita, kompetentna i sympatyczna", po drugie – w PZU nie ma wymogu konkursu na wiceprezesów.

Dlaczego jeszcze ma zostać wiceprezesem? – A dlaczego nie? (…) Zauważyłem jej zainteresowanie rozwojem Polski. Myślę, że się tam przyda. Jest prawnikiem i ma ogromne doświadczenie – odpowiada.

W dalszej części rozmowy wskazuje dodatkowo na ej umiejętność kontaktowania się z mediami, a także najważniejszymi osobami w państwie. – Mówiłem zawsze, że w spółkach powinny być osoby kompetentne, do których mamy zaufanie. A do Małgorzaty mamy – dodaje.

Sadurski zapewnia przy tym, że odsunięcie szefowej Kancelarii Prezydenta nie jest też – jak widzieli by to inni – kolejnym elementem walki o samodzielność Andrzeja Dudy.

Tusk dawał swoich kumpli na różne posady po 3 mln złotych rocznie. To byli koledzy, z którymi haratał w gałę. To nie było najlepsze posunięcie, źródło: Marek Suski dla Radia ZET

Karczewski: Sprawiają jej i dziennikarze, i politycy wielką krzywdę

- Doświadczenie ma duże. Jest przy tym wszystkim uczciwym i solidnym politykiem – tak o przyszłej wiceszefowej PZU mówi z kolei w RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Pani Małgorzata Sadurska ma wszelkie kompetencje.

Wielokrotnie przy tym podkreśla, że jest ona "jest niezwykle uczciwa, solidna": - Wiem, że słucha tego programu i słucha niekorzystnych opinii. Sprawiają jej i dziennikarze, i politycy wielką krzywdę.

Karczewski przekonuje przy tym, że jej kandydatura do PZU to dobry krok, bo wiele dobrego PiS już zrobiło w spółkach Skarbu Państwa. Co dokładnie? Wylicza, że doszło do obniżenia pensji czy np. zwiększenia do 70 proc. opodatkowania odpraw.