Saryusz-Wolski był kandydatem polskiego rządu na to stanowisko. Jednak kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na wybór Donalda Tuska. Teraz Saryusz-Wolski – po dość długiej przerwie od mediów – udzielił wywiadu tygodnikowi "wSieci".

Mówi tam o kulisach wyboru Tuska na szefa Rady Europejskiej. - Chodziło o to, aby rejtanowskim gestem przeciwstawić się biczowaniu Polski oraz by nie było sytuacji, w której Polska nawet nie może zgłosić weta i odciąć się od tej, dla niej nie do zaakceptowania, kandydatury. A był taki zamiar, by przeprowadzić wybór po cichu, okólnikiem, ponad głową Polski – zdradza Saryusz-Wolski.