Powołanie do zarządu, jak poinformowała spółka, nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Sadurska zastąpiła byłego posła Andrzeja Jaworskiego, który 29 maja br. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU. Spółka informowała tego dnia w komunikacie, że przyczyną rezygnacji Jaworskiego "jest realizacja zadań nakreślonych w czasie powołania na Członka Zarządu PZU SA w dniu 13 maja 2016 roku".

Z kolei 8 czerwca Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Tego samego dnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował w Sejmie, że Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU.

Przekonywał wówczas, że Sadurska "ma stosowne wykształcenie zarówno z zakresu prawa, zarządzania jak i ekonomii". - Jeśli bycie szefem rady nadzorczej ZUS, który wydaje 200 mld zł rocznie nie jest dobrym doświadczeniem, no to nie wiem, jakie powinno być lepsze - powiedział Kowalczyk, odpowiadając na pytanie o kwalifikacje kandydatki do zarządu PZU.

W poniedziałek Sadurska została oficjalnie odwołana z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Zastąpiła ją Halina Szymańska.

Podczas uroczystości prezydent dziękował dotychczasowej szefowej kancelarii za dwa lata służby "na bardzo wymagającym i trudnym stanowisku". To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie wykonana praca - mówił. Jak zaznaczył, ogromnie docenia to, że minister Sadurska była zaangażowana w pracę w Kancelarii Prezydenta, ale że jednocześnie reprezentowała go w Sejmie.

Duda dziękował też Sadurskiej za wszystkie wyjazdy, które "wzięła na siebie". - Bardzo często oczywiście oznaczało to nieobecność w domu, nieobecność wobec najbliższych, a więc poświęcony czas i energię, w tej pracy trudnej, bo to praca także przed kamerami, praca także wobec mediów, praca często trudna z uwagi na specyfikę, jaką ma polityka - mówił. - Jestem przekonany, że jeszcze niejedno wielkie i ważne zadanie przed panią minister z uwagi na młody wiek - powiedział.

Małgorzata Sadurska (ur. 1975) od 2005 roku była przez trzy kadencję posłanką PiS z okręgu lubelskiego. Dwa razy - w 2004 i w 2014 roku kandydowała bez powodzenia z list PiS do Parlamentu Europejskiego. Między czerwcem, a listopadem 2007 roku była sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Brała wtedy m.in. udział w negocjacjach z protestującymi pod KPRM pielęgniarkami.

W latach 2007-12 była też przewodniczącą Rady Nadzorczej ZUS, reprezentując w niej rząd. Od zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy w sierpniu 2015 roku była szefową jego kancelarii.