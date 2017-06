Komisja podjęła decyzję o wysłaniu wezwania do usunięcia uchybienia do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. To pierwszy etap procedury o naruszenie prawa UE, która może się skończyć pozwaniem kraju do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Według rozmówcy PAP decyzję w tej sprawie ogłosił na posiedzeniu kolegium komisarzy szef Komisji Jean-Claude Juncker. Oficjalnie ma ją przekazać na popołudniowej konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos.

Odnosząc się do decyzji Komisji wiceszef MSZ ds. europejskich podkreślił, że "Polska jest gotowa do obrony swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości".

Szymański zwrócił jednocześnie uwagę, że "fundamentalne problemy" z wykonaniem błędnych - jego zdaniem - decyzji z września 2015 roku odnotowały "wszystkie państwa UE".

- Decyzja KE może nas oddalać od wypracowania koniecznego‎kompromisu politycznego dotyczącego polityki migracyjnej. Może też pogłębić podziały w ramach UE - podkreślił wiceszef MSZ.

Na decyzję KE zareagował też rzecznik rządu. Szanujemy tę decyzję KE, ale nie zgadzamy się z nią, ponieważ od samego początku rząd PiS, rząd Beaty Szydło mówił, że przymusowa relokacja nie jest dobrym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego, co pokazały ostatnie miesiące i lata - powiedział dziennikarzom w Warszawie Rafał Bochenek. Według niego, każda kolejna decyzja o relokowaniu migrantów zachęca kolejne tysiące, a nawet miliony osób, by do Europy przypływać, by wsiadać na łodzie i pontony i ryzykować swoje życie.

Rzecznik rządu podkreślił, że dziś trzeba przede wszystkim uszczelnić granice, przeznaczać środki na pomoc humanitarną, co robi polski rząd od samego początku. Ocenił ponadto, że obecnie mechanizm relokacji nie przynosi rezultatu i na pewno inne rozwiązania powinny być wypracowane.

Walkę z decyzją KE zapowiada też premier Czech, Bohuslav Sobotka. Jesteśmy jako rząd absolutnie zdecydowani nie uczestniczyć w rozdzielaniu (migrantów), nie uczestniczyć w systemie obowiązkowych kwot. W przypadku jeśli wobec Republiki Czeskiej zostanie podjęte jakiekolwiek postępowanie, jesteśmy przygotowani bronić tego naszego stanowiska i wyłożyć na stół argumenty, dlaczego ta droga obowiązkowych kwot jest błędna - powiedział dziennikarzom w Pradze.

Według niego czeski rząd jest przygotowany do prowadzenia dialogu z Komisją Europejską i uzasadnienia swego stanowiska. W ramach tej debaty będziemy przedstawiać nasze stanowiska, nasze poglądy, będziemy bronić pozycji Republiki Czeskiej. Nie sądzę, by obecnie Republice Czeskiej groziły jakieś kary pieniężne" - zaznaczył Sobotka.