Szef MSWiA opowiadał wiceministrowi MON Bartoszowi Kownackiemu o lotach samolotem, gdy podszedł do niego minister środowiska. Jan Szyszko wręczył mu kopertę i powiedział: To taka córka leśniczego. Mariusz Błaszczak od razu zareagował - wskazał w stronę kamery i odrzekł: A to jest kamera Polsatu. Niezrażony minister Szyszko jednak dalej naciskał swojego rządowego kolegę. Proszę pana, ona prosiła, żebym to panu przekazał - dodał.

Szef MSWiA jeszcze raz wtedy wspomniał, że zdarzenie filmuje kamera Polsatu. Minister Jan Szyszko odparł na to: Uwielbiamy, po czym powtórzył prośbę, by minister spraw wewnętrznych zainteresował się przesyłką od córki leśniczego. Co było w kopercie pozostało jednak tajemnicą - żaden z urzędników nie pokazał jej zawartości do kamery.

- To jest taka... córka leśniczego - powiedział minister Szyszko, wręczając kopertę ministrowi Błaszczakowi. https://t.co/AqUfytZCZK pic.twitter.com/usFNtiZufH — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) 13 czerwca 2017

Najpewniej nie dowiemy się co było w tajemniczej kopercie. Kilka godzin po zdarzeniu do sprawy odniosło się MSWiA na Twitterze.

Min. @mblaszczak poinformował ministra środowiska, że nie zwykł zapoznawać się z korespondencją przekazywaną z pominięciem drogi służbowej — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 13 June 2017

W kolejnych wpisach informowano, że istnieje jednak szansa, aby minister Błaszczak zapoznał się z listem.

wówczas min. @mblaszczak chętnie się z nią zapozna, kiedy zostanie mu ona przekazana formalną drogą służbową — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 13 June 2017

W środę rano zdarzenie z córką leśniczego podsumował Henryk Kowalczyk w Polsat News. - To prywatna korespondencja. Polacy nie interesują się sprawą córki leśnika tylko czy wystarczy pieniędzy na 500 plus - skomentował.